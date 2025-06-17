Кожен п’ятий українець чекає завершення війни вже у 2025-му

Серед українців продовжує зберігатися високий рівень довіри до Збройних сил. Крім того, за рік зріс показник віри людей у завершення війни у 2025 році.

Про це свідчать результати нового опитування дослідницької компанії Gradus Research, яке проводилося в середині травня 2025 року.

Рівень довіри українців до ЗСУ

Більшість українців, а саме 58% опитаних, продовжують довіряти Збройним силам України – це є ключовим фактором психологічної стабільності.

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Також серед лідерів довіри – президент України Володимир Зеленський (31%) і волонтерські організації (29%).

Готовність людей залишатися в Україні

Попри повномасштабну війну, 55% людей готові залишатися вдома, навіть якщо ситуація загостриться. Ще 18% розглядають евакуацію в інші регіони країни, а тільки 11% респондентів – за кордон.

Це демонструє те, що українці більше схильні переїжджати всередині країни, а виїзд за кордон розглядають значно рідше.

Віра українців у перемогу і відновлення країни

Кількість українців, які вірять у завершення війни до кінця 2025 року, зросла. На тлі нових переговорів між Україною і Росією та масштабних обмінів полоненими, в це вірять 19% опитаних, що на 7% більше, ніж минулого року.

Ще 13% вважають, що бойові дії завершаться у 2026 році, а третина вважає, що війна триватиме ще довго.

Попри все, половина опитаних українців (50%) вірять, що після завершення війни Україна стане сильнішою. Це на 9% більше, ніж у 2024 році.

Що стосується відновлення країни – 35% вважають, що на це потрібно більше ніж п’ять років, а 20% – що відновлення країни можливе за коротший термін.

Опитування проводилося в мобільному додатку Gradus серед жителів міст з населенням понад 50 тис. осіб. Відповісти на питання змогли 1000 осіб у віці 18-60 років.

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