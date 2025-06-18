Безкоштовний роумінг із ЄС: у Єврокомісії повідомили, коли інтегрують Україну

Європейська комісія офіційно запропонувала внести Україну до єдиної зони роумінгу Roam like at home з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Що це означає для українців?

З моменту приєднання українці зможуть користуватися мобільним зв’язком — дзвінками, SMS та інтернетом — у 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Водночас громадяни Євросоюзу зможуть спілкуватися в Україні на умовах своїх домашніх тарифів.

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—Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими в ЄС та вдома. Тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової сім’ї, — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Це не лише фінансове полегшення, а й гарантія однакової якості та швидкості зв’язку, а також безкоштовного доступу до служб екстреної допомоги.

До кінця 2025 року діятиме перехідна угода між телекомунікаційними операторами України та ЄС, яка вже зараз дозволяє знижені тарифи на роумінг.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна очікує на остаточне схвалення цього рішення Радою ЄС.

— Ми створюємо важливий прецедент — досі жодна країна поза межами Євросоюзу не долучалась до політики Roam like at Home, — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом.

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