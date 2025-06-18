До 12 годин без світла: в Україні запускають проєкт енергонезалежних шкіл
В Україні розпочинають масштабну програму енергонезалежності для шкіл. Після реалізації двох етапів автономізації заклади зможуть функціонувати до 12 годин без електропостачання, навіть у випадку відключень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
В Україні стартувала програма енергонезалежності шкіл
– Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Ворог планує й подальші атаки на енергетику, які можуть бути зараз менш помітними, – зазначив він.
Через такі загрози, за словами Микити, на всіх рівнях влади необхідно приймати прагматичні рішення та оперативно реагувати на можливі кризи.
– Ми готові реагувати на будь-які кризові ситуації й загрози. Доводили це неодноразово за останні чотири роки. Враховуючи набутий досвід, одними з головних пріоритетів на місцях визначені освіта та охорона здоровʼя, – сказав він.
Микита підкреслив, що наразі на порядку денному одне з таких рішень – створення енергонезалежних освітніх закладів у регіонах і громадах, які зможуть автономно працювати до 12 годин попри можливі вимкнення світла внаслідок атак агресора на об’єкти енергетики.
Мета проєкту – сформувати осередки на базі шкіл, які завдяки сонячним панелям та акумуляторам зможуть безперервно функціонувати навіть під час відключень електроенергії.
– У випадку можливих атак ворога на обʼєкти енергетики й перебоїв в електропостачанні опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвиваючі ігри, – додав він.
Проєкт автоматизації шкіл в Україні
Проєкт автономізації шкіл передбачає три етапи.
- На першому розглядають найбільші опорні школи, які мають бомбосховища та тверде паливо для опалення. Там, де котлів немає, планують встановити резервні.
- Другий етап передбачає охоплення всіх інших опорних навчальних закладів.
- Третій етап включає в себе заміну всього освітлення на енергозберігаюче, монтаж сонячних панелей, акумуляторів та інверторів потрібної потужності. Також – оснащення шкіл необхідним обладнанням для організації позанавчальної роботи з дітьми на території навчальних закладів.
За словами Микити, буде розроблено програми організації дозвілля дітей у позаурочний час – із врахуванням віку і побажань.
Рішення сформоване на підставі досвіду, отриманого в межах функціонування окремих енергонезалежних закладів освіти, які вже ефективно працюють в областях і довели на практиці доцільність зазначеного підходу, – підкреслив заступник керівника ОП.
Микита додав, що голови обласних військових адміністрацій уже отримали завдання провести необхідні розрахунки, проєктування та запустити реалізацію проєкту спільно з громадами у найкоротші строки – до початку осінньо-зимового періоду.