До 12 годин без світла: в Україні запускають проєкт енергонезалежних шкіл

В Україні розпочинають масштабну програму енергонезалежності для шкіл. Після реалізації двох етапів автономізації заклади зможуть функціонувати до 12 годин без електропостачання, навіть у випадку відключень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

В Україні стартувала програма енергонезалежності шкіл

– Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Ворог планує й подальші атаки на енергетику, які можуть бути зараз менш помітними, – зазначив він.

Зараз дивляться

Через такі загрози, за словами Микити, на всіх рівнях влади необхідно приймати прагматичні рішення та оперативно реагувати на можливі кризи.

– Ми готові реагувати на будь-які кризові ситуації й загрози. Доводили це неодноразово за останні чотири роки. Враховуючи набутий досвід, одними з головних пріоритетів на місцях визначені освіта та охорона здоровʼя, – сказав він.

Микита підкреслив, що наразі на порядку денному одне з таких рішень – створення енергонезалежних освітніх закладів у регіонах і громадах, які зможуть автономно працювати до 12 годин попри можливі вимкнення світла внаслідок атак агресора на об’єкти енергетики.

Мета проєкту – сформувати осередки на базі шкіл, які завдяки сонячним панелям та акумуляторам зможуть безперервно функціонувати навіть під час відключень електроенергії.

– У випадку можливих атак ворога на обʼєкти енергетики й перебоїв в електропостачанні опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвиваючі ігри, – додав він.

Проєкт автоматизації шкіл в Україні

Проєкт автономізації шкіл передбачає три етапи.

На першому розглядають найбільші опорні школи, які мають бомбосховища та тверде паливо для опалення. Там, де котлів немає, планують встановити резервні.

Другий етап передбачає охоплення всіх інших опорних навчальних закладів.

Третій етап включає в себе заміну всього освітлення на енергозберігаюче, монтаж сонячних панелей, акумуляторів та інверторів потрібної потужності. Також – оснащення шкіл необхідним обладнанням для організації позанавчальної роботи з дітьми на території навчальних закладів.

За словами Микити, буде розроблено програми організації дозвілля дітей у позаурочний час – із врахуванням віку і побажань.

Рішення сформоване на підставі досвіду, отриманого в межах функціонування окремих енергонезалежних закладів освіти, які вже ефективно працюють в областях і довели на практиці доцільність зазначеного підходу, – підкреслив заступник керівника ОП.

Микита додав, що голови обласних військових адміністрацій уже отримали завдання провести необхідні розрахунки, проєктування та запустити реалізацію проєкту спільно з громадами у найкоротші строки – до початку осінньо-зимового періоду.

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