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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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До 12 годин без світла: в Україні запускають проєкт енергонезалежних шкіл

у школах запровадять уроки енергоефективності
Фото: Pexels

В Україні розпочинають масштабну програму енергонезалежності для шкіл. Після реалізації двох етапів автономізації заклади зможуть функціонувати до 12 годин без електропостачання, навіть у випадку відключень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

В Україні стартувала програма енергонезалежності шкіл

– Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Ворог планує й подальші атаки на енергетику, які можуть бути зараз менш помітними, – зазначив він.

Зараз дивляться

Через такі загрози, за словами Микити, на всіх рівнях влади необхідно приймати прагматичні рішення та оперативно реагувати на можливі кризи.

 – Ми готові реагувати на будь-які кризові ситуації й загрози. Доводили це неодноразово за останні чотири роки. Враховуючи набутий досвід, одними з головних пріоритетів на місцях визначені освіта та охорона здоровʼя, – сказав він.

Микита підкреслив, що наразі на порядку денному одне з таких рішень – створення енергонезалежних освітніх закладів у регіонах і громадах, які зможуть автономно працювати до 12 годин попри можливі вимкнення світла внаслідок атак агресора на об’єкти енергетики.

Мета проєкту – сформувати осередки на базі шкіл, які завдяки сонячним панелям та акумуляторам зможуть безперервно функціонувати навіть під час відключень електроенергії.

– У випадку можливих атак ворога на обʼєкти енергетики й перебоїв в електропостачанні опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвиваючі ігри, – додав він.

Проєкт автоматизації шкіл в Україні

Проєкт автономізації шкіл передбачає три етапи.

  • На першому розглядають найбільші опорні школи, які мають бомбосховища та тверде паливо для опалення. Там, де котлів немає, планують встановити резервні.
  • Другий етап передбачає охоплення всіх інших опорних навчальних закладів.
  • Третій етап включає в себе заміну всього освітлення на енергозберігаюче, монтаж сонячних панелей, акумуляторів та інверторів потрібної потужності. Також – оснащення шкіл необхідним обладнанням для організації позанавчальної роботи з дітьми на території навчальних закладів.

За словами Микити, буде розроблено програми організації дозвілля дітей у позаурочний час – із врахуванням віку і побажань.

Рішення сформоване на підставі досвіду, отриманого в межах функціонування окремих енергонезалежних закладів освіти, які вже ефективно працюють в областях і довели на практиці доцільність зазначеного підходу, – підкреслив заступник керівника ОП.

Микита додав, що голови обласних військових адміністрацій уже отримали завдання провести необхідні розрахунки, проєктування та запустити реалізацію проєкту спільно з громадами у найкоротші строки – до початку осінньо-зимового періоду.

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