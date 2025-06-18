У Харкові викрили жінку, яка зливала дані військових об’єктів ЗСУ
У Харкові затримали жінку, яка передавала ворогу дані про позиції Сил оборони України.
Добровільно співпрацювала з російськими спецслужбами
Слідство встановило, що жінка добровільно погодилася допомагати ворогу у плануванні ракетних обстрілів по Харкову.
Вона підписала розписку про готовність до співпраці з окупантами, після чого отримала від російського куратора завдання перевіряти певні локації.
Підозрювана надсилала текстові повідомлення та скриншоти мап із позначеннями місць дислокації.
Служба безпеки України в Харківській області провела операцію з викриття зрадниці.
На підставі зібраних доказів жінці оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Наразі вона перебуває під вартою без права на заставу. Досудове розслідування триває.