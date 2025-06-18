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У Харкові викрили жінку, яка зливала дані військових об’єктів ЗСУ

ХХарків зрада прокуратура
Фото: Офіс генпрокурора

У Харкові затримали жінку, яка передавала ворогу дані про позиції Сил оборони України.

Добровільно співпрацювала з російськими спецслужбами

Слідство встановило, що жінка добровільно погодилася допомагати ворогу у плануванні ракетних обстрілів по Харкову.

Вона підписала розписку про готовність до співпраці з окупантами, після чого отримала від російського куратора завдання перевіряти певні локації.

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Підозрювана надсилала текстові повідомлення та скриншоти мап із позначеннями місць дислокації.

Служба безпеки України в Харківській області провела операцію з викриття зрадниці.

На підставі зібраних доказів жінці оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі вона перебуває під вартою без права на заставу. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Офіс генпрокурора

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