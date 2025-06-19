СБУ викрила військового, який “засвітив” мапи ЗСУ у соцмережі РФ

На Одещині викрили військовослужбовця, який передавав ворогу інформацію про розташування українських підрозділів.

Опублікував мапу з позиціями ЗСУ

За даними слідства, на початку червня 2025 року військовий опублікував на сторінці забороненої в Україні соціальної мережі ВКонтакте знімок Google-мапи з позначками дислокації підрозділів Сил оборони України.

Він усвідомлював, що ці дані будуть використані російськими окупантами для завдання ударів та ведення розвідувально-підривної діяльності.

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Правоохоронці викрили та затримали чоловіка. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури йому повідомлено про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Джерело : Офіс генпрокурора

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