Кілька днів тому земляки зустрічали з короваєм: помер Сергій Добровольський, звільнений з полону
У Рівненській області помер нещодавно звільнений з російського полону український військовий Сергій Добровольський.
Про трагічну звістку повідомив міський глава Здолбунівської територіальної громади Владислав Сухляк.
Смерть Сергія Добровольського, звільненого з полону
– У нас знову дуже тяжкі новини. Помер Сергій Добровольський – наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні, – заявив Сухляк.
За його словами, 43-річний Сергій Добровольський повернувся з полону наприкінці травня 2025 року.
Український воїн довгий час вважався зниклим безвісти. Але його вдалося повернути в Україну в рамках обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
Як повідомляла Здолбунівська міська рада, кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті, а матір після майже двох років нарешті змогла обійняти свого сина.
У той день жителі Здолбунова співали гімн України та вручали Сергію коровай.
– Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників. Світла пам’ять і щирі співчуття близьким Сергія, – зазначив мер Здолбунова.
Фото: Владислав Сухляк