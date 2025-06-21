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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Кілька днів тому земляки зустрічали з короваєм: помер Сергій Добровольський, звільнений з полону

Сергій Добровольський

У Рівненській області помер нещодавно звільнений з російського полону український військовий Сергій Добровольський.

Про трагічну звістку повідомив міський глава Здолбунівської територіальної громади Владислав Сухляк.

Смерть Сергія Добровольського, звільненого з полону

– У нас знову дуже тяжкі новини. Помер Сергій Добровольський – наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні, – заявив Сухляк.

За його словами, 43-річний Сергій Добровольський повернувся з полону наприкінці травня 2025 року.

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Український воїн довгий час вважався зниклим безвісти. Але його вдалося повернути в Україну в рамках обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Як повідомляла Здолбунівська міська рада, кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті, а матір після майже двох років нарешті змогла обійняти свого сина.

У той день жителі Здолбунова співали гімн України та вручали Сергію коровай.

– Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників. Світла пам’ять і щирі співчуття близьким Сергія, – зазначив мер Здолбунова.

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Фото: Владислав Сухляк

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