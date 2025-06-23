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Один із виходів станції метро Святошин зачинено після атаки на Київ

метро
Фото: Unsplash

Внаслідок російської комбінованої атаки РФ на Київ вночі 23 червня було пошкоджено інфраструктуру станції метро Святошин. Наразі один із виходів зі станції тимчасово зачинено.

Після обстрілу РФ один із виходів метро Святошин закрито

У Київському метрополітені пасажирів попередили, що наразі тимчасово закрито вихід № 8 – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту.

Інші входи та виходи метро Святошин працюють у штатному режимі. Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.

Зараз дивляться

Пасажирів просять користуватися доступними виходами та дотримуватись вказівок персоналу.

У КМДА уточнили, що через наслідки ворожого обстрілу рух громадського транспорту частково змінений. Поблизу станції метро Святошин:

  • автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро Нивки;
  • автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;
  • рух тролейбусів № 41 затримується.

Вночі 23 червня Росія атакувала Київ дронами та балістикою. Внаслідок вибухів зафіксовано пошкодження у шести районах столиці.

У Шевченкіському районі ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, там загинуло 6 людей. Ліквідація наслідків нічної комбінованої атаки триває.

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Джерело: Kyiv Metro Alerts

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