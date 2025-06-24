Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

16-річний юнак їздив на автобусах, щоб стежити за ЗСУ у Дніпрі та Полтавщині – СБУ

СБУ 16 шпигун ракетні удари
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала 16-річного юнака, який коригував повітряні атаки РФ по українських військових об’єктах у Полтавській та Дніпропетровській областях.

 Наводив ракети на українські військові об’єкти

За даними правоохоронців, неповнолітній житель Дніпра був завербований російською спецслужбою під час пошуку легкого заробітку в телеграм-каналах.

Юнак виконував завдання ворога, об’їжджаючи територію на рейсових автобусах та фіксуючи потенційні цілі на камеру свого телефона.

Зараз дивляться

Після кожної “вилазки” він надсилав воїм кураторам фотозвіт з Google-координатами.

Співробітники СБУ затримали юнака “на гарячому”, коли він шпигував поблизу військового об’єкта в Дніпрі.

Слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також
СБУ викрила військовослужбовця, який наводив ракети на власну частину
СБУ кріт ракети

 

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДержавна зрадаДніпропетровська областьПолтавська областьРакетні удари РосіїСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь