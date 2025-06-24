16-річний юнак їздив на автобусах, щоб стежити за ЗСУ у Дніпрі та Полтавщині – СБУ
Служба безпеки України затримала 16-річного юнака, який коригував повітряні атаки РФ по українських військових об’єктах у Полтавській та Дніпропетровській областях.
Наводив ракети на українські військові об’єкти
За даними правоохоронців, неповнолітній житель Дніпра був завербований російською спецслужбою під час пошуку легкого заробітку в телеграм-каналах.
Юнак виконував завдання ворога, об’їжджаючи територію на рейсових автобусах та фіксуючи потенційні цілі на камеру свого телефона.
Після кожної “вилазки” він надсилав воїм кураторам фотозвіт з Google-координатами.
Співробітники СБУ затримали юнака “на гарячому”, коли він шпигував поблизу військового об’єкта в Дніпрі.
Слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.