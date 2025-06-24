НАТО виділило майже €37 млн на супутниковий зв’язок для ЗСУ

У межах комплексного пакету допомоги НАТО виділило майже €37 млн на розвиток супутникового зв’язку для Сил оборони України.

Як зазначили в Міністерстві оборони, кошти спрямовані на посилення цифрових спроможностей українського війська.

НАТО посилює підтримку України

Під час візиту до штаб-квартири НАТО заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко зустрілася із заступником директора Цифрового штабу НАТО Марко Кріскуоло та генеральним директором Агенції НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA) Людвігом Декампсом.

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Учасники обговорили поточний стан спільних проєктів, окреслили шляхи поглиблення співпраці та узгодили подальші ініціативи.

— Підтримка, що надається в межах комплексного пакету допомоги, стала каталізатором масштабної цифрової трансформації в Силах оборони – не лише на фронті, а й у логістиці та системах забезпечення. Ми створюємо швидшу й ефективнішу армію. Я вірю, що наша продуктивна співпраця триватиме, — зазначила Черногоренко.

З боку НАТО також підкреслили стратегічну важливість цієї співпраці:

— Ми надзвичайно пишаємося тим, що можемо підтримати Україну та зробити внесок у її цифрову стійкість, прокладаючи шлях до глибшої взаємосумісності з альянсом, — сказав генеральний директор NCIA Людвіг Декампс.

Комплексний пакет допомоги охоплює не лише військову підтримку, а й довгострокові проєкти, спрямовані на розвиток оборонних спроможностей, реформ і післявоєнне відновлення.

Серед результатів — постачання техніки для Центру обробки даних Міноборони, підтримка Центру інновацій, розвиток бойової системи DELTA, участь у C4-ініціативах НАТО, хмарних рішеннях і навчаннях з кіберзахисту.

Джерело : Міноборони

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