З 2030 року можливості Путіна можуть значно зрости: головне з інтерв’ю Зеленського Sky News

Президент Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю, в якому його запитали про те, як змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, чи поступиться він територією України в рамках мирної угоди та перспективу нападу РФ на НАТО.

Український президент поспілкувався з журналістом Марком Остіном. У виданні Sky News навели п’ять ключових висновків з їхньої розмови.

НАТО під загрозою нападу

Зеленський заявив, що плани країн-членів НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року є дуже повільними.

Зараз дивляться

Він попередив, що Росія може напасти на країну НАТО протягом п’яти років, щоб перевірити готовність Організації Північноатлантичного договору.

– Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні Україна його стримує, у нього немає часу на муштру в армії, – сказав президент України.

Хоча Зеленський визнав, що амбіції України щодо вступу до НАТО зараз неможливі. Проте він заявив, що в довгостроковій перспективі НАТО потрібні українці.

Підтримка США може бути зменшена

На запитання про його погляди на ізраїльсько-іранський конфлікт та вплив ширшої війни на Близькому Сході на Україну, Зеленський визнав, що політичний фокус дійсно змінюється.

– Це означає, що допомога від партнерів, перш за все від США, може бути скорочена. Путін збільшить удари по нас, щоб скористатися цією можливістю, тим фактом, що Америка зосереджується на Близькому Сході, – припустив Зеленський.

Крім цього, росіяни відчують перевагу на полі бою, тому українцям буде важко, заявив президент, коментуючи тісні відносини Путіна з Іраном, який постачав Росії ударні безпілотники.

Трамп і Путін ніколи не будуть друзями

Водночас Зеленський скептично ставиться до відносин між президентом США Дональдом Трампом з Путіним.

– Я справді не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним. Але я впевнений, що президент Трамп розуміє, що українці є союзниками Америки, а справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути короткостроковими партнерами, але друзями вони ніколи не стануть, – сказав глава держави.

Водночас у Зеленського запитали, чи відчував він цькування з боку президента США під час їхньої сварки в Овальному кабінеті. У відповідь президент України зазначив, що поводився чесно.

– Я справді хотів, щоб Америка була сильним партнером. Чесно кажучи, я на це розраховував. Дійсно, були речі, які не наближають нас до завершення війни. Були деякі ЗМІ, які стояли навколо нас і говорили про якісь дрібниці, як-от мій костюм. Це не головне, – сказав Зеленський.

Путін і мирні переговори

Президент України чітко заявив, що підтримує як припинення вогню, так і мирні переговори. Зеленський сказав, що розпочне переговори, щоб зрозуміти, чи можливі справжні компроміси та чи існує реальний спосіб припинити війну.

Але він уникнув прямої заяви про те, чи готовий він віддати території України, які зараз перебувають під російською окупацією, в рамках будь-якої мирної угоди.

– Я не вірю, що Путін зацікавлений у цих чотирьох регіонах. Він хоче окупувати Україну. Путін хоче більшого. Він розраховує на поступову окупацію України, зменшення підтримки з боку Європи, повну відмову США від цієї війни, плюс скасування санкцій, – сказав Зеленський.

На думку президента України, стратегія має бути такою: тиснути на Путіна за допомогою політичних санкцій і далекобійної зброї, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

РФ використовує британські технології для ракет

Нещодавно Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і домовився про обмін технологіями бойових дій, що сприятиме розвитку виробництва безпілотників в Україн. Президент назвав це сильним кроком вперед.

Але він також говорив про нездатність обмежити доступ Росії до ключових технологій, що використовуються у військовому обладнанні.

Він сказав, що компоненти для ракет та безпілотників з країн, включаючи Велику Британію, використовуються російськими компаніями, на які не поширюються санкції.

– Це життєво важливо для нас. Ми передаємо ці списки (російських компаній, – Ред.) нашим партнерам і просимо їх застосувати санкції. Інакше росіяни матимуть ракети, – резюмував Володимир Зеленський.

Джерело : Sky News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.