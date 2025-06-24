З початку 2025 порушено 1847 справ за ухилення від мобілізації – Федієнко

Цього року за п’ять місяців відкрито 1847 кримінальних проваджень за ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

Кримінальні справи за ухилення від мобілізації

Як заявив глава підкомітету парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко з посиланням на Офіс генерального прокурора, у 2024 році кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації зросла на 4%.

З січня до грудня минулого року зареєстровано 7017 проваджень, розповів він.

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За словами Федієнка, у 2022 році було зареєстровано 2431 справу, згідно з Єдиним звітом про кримінальні правопорушення.

Провадження за перевищення повноважень ТЦК

Народний депутат розповів, що за фактами можливого перевищення службовими особами ТЦК і СП повноважень під час здійснення мобілізаційних заходів у 2022 році зареєстровано 26 кримінальних проваджень, у 2023 році – 91, у 2024 році – 156, цьогоріч – 66.

За фактами можливого незаконного затримання військовозобов’язаних у 2023 році зареєстровано 27 кримінальних проваджень, у 2024 році – 163, цьогоріч – 45, зазначив Федієнко.

– Я думаю, що там значно більше постраждалих. Але, на жаль, громадяни не звертаються до правоохоронних органів, – припустив народний депутат.

Олександр Федієнко закликав Сухопутні війська ЗСУ вирішити ситуацію, коли під час мобілізації військовозобовʼязаний зникає зі зв’язку протягом 1-5 днів.

– Інформаційний пробій Сухопутні війська ЗСУ у тому, що коли відбувається мобілізація, чомусь військовозобовʼязаний зникає з радарів. Це може бути 1-5 днів. Коли всі рідні його шукають, – стверджує він.

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