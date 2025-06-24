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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації

бомбосховище, укриття
Фото: Pexels

Оновлено актуальну карту бомбосховищ чи укриттів Києва, де можна сховатися у разі повітряної тривоги. Підземні сховища розташовані на всій території Києва.

Карта укриттів Київ

За даними інтерактивної карти укриттів у Києві, деякі з них розташовані у підвалах, підземних переходах чи паркінгах, а також на всіх станціях Київського метрополітену.

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Усі зазначені укриття допоможуть українцям сховатися від ракетних ударів або обстрілів російської армії.

Згідно з інтерактивною картою укриттів у Києві, найбільше підземних сховищ розташовано у Голосіївському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1185-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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