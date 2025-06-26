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Марина Мелехова, редактор стрічки
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МЗС організовує евакуацію українців із транзитної зони на російсько-грузинському кордоні

скільки українців перебуває у Німеччині
Фото: Depositphotos

Україна евакуює cвоїх громадян із російсько-грузинського кордону. Станом на 26 червня українські дипломати відправили 12 осіб.

Ситуація на кордоні Грузія — РФ

Міністерству закордонних справ України стало відомо про ситуацію на російсько-грузинському кордоні та умови перебування українців, яких депортували з території РФ після закінчення тюремного ув’язнення.

Для вирішення проблем посадова особа МЗС України в Грузії особисто відвідала прикордонний пункт для зустрічі з керівництвом прикордонної служби та доставки гуманітарної допомоги.

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Завдяки роботі українських дипломатів 21 червня до Молдови евакуювали трьох громадян України, а 25 червня — дев’ятьох, а 27 червня заплановано перевезення ще 14 людей.

Посольство України в Грузії залишається в постійному контакті з Міністерством внутрішніх справ Грузії, а також іншими структурами, відповідальними за безпеку та права наших співвітчизників.

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Джерело: МЗС

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