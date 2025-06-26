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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Військовий РФ заочно отримав довічне за розстріл цивільного на Київщині — СБУ

вирок СБУ
Фото: СБУ

Ще одного російського воєнного злочинця визнано винним у вбивстві мирного жителя під час тимчасової окупації Київської області – Надбіта Дабаєва заочно засуджено на довічне ув’язнення.

Розстріляв українця та погрожував мирним жителям Київщини

Як встановили слідчі, у березні 2022 року єфрейтор Дабаєв, 24-річний заступник командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї бригади ЗС РФ, брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району.

Він зупинив місцевого жителя на вулиці, погрожуючи автоматом, намагався змусити його зізнатися у зв’язках з українськими Силами оборони.

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Потім затягнув чоловіка до будівлі та вистрелив йому в голову, внаслідок потерпілий загинув на місці.

Додатково задокументовано, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння Дабаєв вдирався до будинків мирних мешканців і, тримаючи людей під прицілом, вимагав зізнань у причетності до руху спротиву. Також він викрав два автомобілі.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — як особу, яка вчинила воєнні злочини у змові з іншими.

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Джерело: СБУ

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