Військовий РФ заочно отримав довічне за розстріл цивільного на Київщині — СБУ
Ще одного російського воєнного злочинця визнано винним у вбивстві мирного жителя під час тимчасової окупації Київської області – Надбіта Дабаєва заочно засуджено на довічне ув’язнення.
Розстріляв українця та погрожував мирним жителям Київщини
Як встановили слідчі, у березні 2022 року єфрейтор Дабаєв, 24-річний заступник командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї бригади ЗС РФ, брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району.
Він зупинив місцевого жителя на вулиці, погрожуючи автоматом, намагався змусити його зізнатися у зв’язках з українськими Силами оборони.
Потім затягнув чоловіка до будівлі та вистрелив йому в голову, внаслідок потерпілий загинув на місці.
Додатково задокументовано, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння Дабаєв вдирався до будинків мирних мешканців і, тримаючи людей під прицілом, вимагав зізнань у причетності до руху спротиву. Також він викрав два автомобілі.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — як особу, яка вчинила воєнні злочини у змові з іншими.