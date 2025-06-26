Як знятися з обліку ВПО – інструкція

Станом на 5 червня 2025 року в Україні офіційно нараховується 4 594 254 внутрішньо переміщені особи, за даними Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики.

У порівнянні з початком року кількість ВПО скоротилася майже на 50 тисяч осіб. Найбільша кількість внутрішніх переселенців, як і раніше, залишається у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській областях та місті Києві.

Проте статус внутрішньо переміщеної особи можна не лише набути, а й скасувати. Як знятися з обліку ВПО – дізнавалися Факти ICTV.

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Куди звертатися, щоб знятися з обліку ВПО

На сайті Державних послуг повна назва цієї процедури зазначається як Прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за заявою внутрішньо переміщеної особи.

Однією з підстав для скасування дії довідки ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є заява ВПО про відмову від довідки.

Тож щоби знятися з обліку ВПО, необхідно звернутися з відповідною заявою в:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих міських чи районних органів;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

центр надання адміністративних послуг. Подати заяву на отримання послуги ви можете особисто. Щоб знятися з обліку ВПО, вам необхідна лише заява про відмову від довідки про взяття на облік ВПО. Послуга є безкоштовною, скасування статусу ВПО триває близько трьох днів. Рішення про скасування дії довідки ВПО ухвалюється керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Коли результати послуги будуть готові, вам повідомлять про це. Як знятися з обліку ВПО в Дії Внутрішньо переміщені особи можуть направити заяву, щоб знятися з обліку ВПО, через онлайн-сервіс Дія. Потрібно натиснути на меню власної довідки ВПО у мобільному додатку Дія та обрати Скасувати статус ВПО. Перегляньте опис послуги та натисніть Почати. Після цього заповніть заяву на зняття з обліку ВПО, яку сервіс опрацює автоматично протягом 15-20 хвилин. Після того, як заяву буде розглянуто, вам надійде відповідне сповіщення. Згодом довідка ВПО зникне з мобільного додатку Дія. Читайте також Виплати ВПО з 1 липня 2025 року: що потрібно знати

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