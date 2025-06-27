Не варто ігнорувати: що таке превентивна тривога та коли лунає

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Міністерство цифрової трансформації України запустило застосунок Повітряна тривога, який розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon.

Це система оповіщення населення про підвищену небезпеку, яка під час війни відіграє надзвичайно важливу роль. Одним із її елементів є превентивна тривога.

Що таке превентивна тривога та про що попереджає — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке превентивна тривога та для чого її вмикають

За допомогою сигналу повітряної тривоги користувачі мають змогу отримувати сповіщення про можливі ракетні атаки, артилерійські обстріли, а також про загрози радіаційного чи хімічного характеру, природні катастрофи та іншу важливу інформацію від обласних військових адміністрацій і служб цивільного захисту України. Тривоги можуть бути й превентивними.

Превентивна тривога – це сигнал повітряної тривоги, який оголошується заздалегідь, тобто ще до фактичного перетину кордону України ворожими ракетами або дронами.

Іншими словами, це своєчасне попередження про можливу загрозу, що ґрунтується на даних розвідки чи супутникового моніторингу.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України, пояснював, що превентивна тривога вмикається, коли є певна загроза, наприклад, надходять дані розвідки про можливу ракетну атаку, зліт стратегічної авіації, її вихід на бойовий курс, атаку Шахедами. У такому разі тривога триватиме певний час, поки мине загроза.

Превентивна тривога: що це означає для громадян

Мешканцям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, необхідно взяти документи, воду, ліки й інші важливі речі та якнайшвидше пройти в укриття або інше безпечне місце.

Якщо немає змоги вийти з приміщення, варто перебувати якомога далі від вікон, наприклад, у ванній, коридорі тощо. Зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки.

Хоча під час превентивної тривоги загроза ще не набула реального характеру (наприклад, ракета ще не досягла території України), вона попереджає про можливу атаку, яка може статися. Тому не варто її ігнорувати.

Фото: Ukrainealarm

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