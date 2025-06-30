Розстріли військовополонених ЗСУ на Вовчанському заводі: підозру отримав сержант РФ

Прокуратура та СБУ оголосили підозру окупанту, причетному до вбивств українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі.

Російський зловмисник на позивний Алтай

36-річний молодший сержант на позивний Алтай виконував обов’язки заступника командира групи військовослужбовців, які дислокувалися на захопленому Вовчанському агрегатному заводі під час наступу агресора на Харківщину з травня до вересня 2024 року.

Перший епізод, зафіксований 16 червня 2024 року, був пов’язаний з полоном українського гранатометника.

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Після його допиту було ухвалено рішення про страту захисника України. Алтай самостійно вибрав виконавця для розстрілу військовослужбовця.

Другий випадок стався 2–3 липня 2024 року, коли двоє українських військових потрапили в полон. Після допиту молодший сержант особисто брав участь у розстрілі.

Слідство та подальші дії

За матеріалами слідства, після затримання підозрюваного та інших зловмисників РФ, причетних до страти українських військовополонених, буде заочно повідомлено про підозру.

Правоохоронці продовжують працювати над розкриттям всіх деталей воєнних злочинів, скоєних під час агресії Росії проти України.

Джерело : СБУ

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