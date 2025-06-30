Як отримати свідоцтво про смерть, якщо людина померла за кордоном: куди і до кого звертатися

Якщо трапилося горе, і хтось із ваших рідних помер за межами України, вам потрібно володіти інформацією, куди саме потрібно звертатися, щоб отримати всі необхідні документи.

Що треба для отримання свідоцтва про смерть, якщо людина померла за кордоном – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як оформити свідоцтво про смерть, якщо людина померла за кордоном

Перш за все, вам потрібно зателефонувати в українське консульство тієї країни, де людина померла, і попросити, щоб консульство зареєструвало в їхньому реєстрі факт смерті. Реєстрація смерті громадян України, померлих за кордоном, провадиться консулом за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті, виявлення тіла померлого або за місцем поховання. Після цього вам необхідно встановити контакт з моргом, в якому проводять експертизу тіла померлого. Коли у консульстві зареєструють факт смерті та співставлять всі необхідні документи, вам можуть видати свідоцтво про смерть. Однак ця процедура досить складна.

Для того, щоб оформити всі необхідні документи та дозволи на вивезення тіла, може знадобитися близько тижня. Тому більшість людей звертаються по допомогу в спеціалізовані похоронні служби та агентства, які допомагають отримати свідоцтво про смерть та транспортувати тіло в Україну. Всі вони є у вільному доступі в інтернеті.

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Перелік документів, які можуть знадобитися під час транспортування тіла:

Свідоцтво про смерть.

Санітарна довідка, яка видається в тій країні, в якій померла людина.

Обов’язкова довідка про бальзамування (її видає організація, яка проводила процедуру).

Довідка про запайку труни (видає судмедексперт).

Дозвіл від України на переміщення тіла через кордон (видає наше посольство в тій країні, в якій померла людина).

Як транспортується тіло померлого

У герметично закритій металевій труні.

Прах в урні, яка запечатується (якщо померлого кремували).

Усі документи, якщо потрібно, треба перекласти і завірити переклад у нотаріуса. Заповнення митної декларації відбувається вже на кордоні. У ній потрібно вказати Урна з прахом. Поховання відбувається виключно за законами країни, в якій людину ховають.

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