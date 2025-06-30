Як повернути квитки на поїзд онлайн та офлайн: скільки коштів при цьому втрачається

Повернення квитків на поїзд в Україні у 2025 році можна здійснити кількома способами: онлайн (через офіційний сайт Укрзалізниці або спеціальні сервіси для продажу квитків), за допомогою сервісів банків, таких як Приват24, або безпосередньо в касі залізничного вокзалу.

Як повернути проїзний документ та яка сума втрачається при поверненні квитка Укрзалізниці — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як повернути квиток на поїзд онлайн — способи

Повернення проїзних документів, куплених через Укрзалізницю, відбувається згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

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Повернути квиток на поїзд онлайн у 2025 році можна декількома способами. Розгляньмо детальніше кожен із них.

Повернення квитка онлайн через офіційний сайт Укрзалізниці

Якщо ви придбали електронний квиток через офіційний сайт Укрзалізниці, ви можете повернути його так:

Авторизуйтесь на сайті

Перейдіть до розділу Мій квиток (там відображаються всі придбані квитки).

(там відображаються всі придбані квитки). Виберіть квиток, який бажаєте повернути, та натисніть Повернення квитка .

. Дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення повернення.

Придбати квитки Укрзалізниці можна й через спеціальні сервіси.

Наприклад, щоб повернути електронний квиток через сервіс tickets.ua, необхідно:

Увійти в розділ Мій квиток та вибрати Повернення квитка .

та вибрати . Відмітити пасажирів, для яких потрібно анулювати квиток (за необхідністю).

Натиснути Прорахувати суму до повернення та підтвердити анулювання.

Гроші будуть повернуті на банківську карту, якою оплачувався квиток. Зарахування відбувається протягом 10 робочих днів.

Як повернути квиток на поїзд через Приват24

Якщо ви купували квиток через сервіс Приват24, повернення відбувається так:

Увійдіть до особистого кабінету в Приват24.

Перейдіть до розділу Сервіси та оберіть пункт Транспорт — Поїзд .

та оберіть пункт . У розділі Архів залізничних квитків знайдіть потрібний квиток.

знайдіть потрібний квиток. Натисніть кнопку Повернути квиток.

Зверніть увагу, що ця опція стає доступною через 30 хвилин після оформлення квитка та зникає, якщо до відправлення поїзда залишилося менше однієї години. Гроші будуть повернуті на вашу картку протягом трьох робочих днів.

Як повернути квиток на поїзд у касі залізничного вокзалу

Якщо ви придбали квиток в касі залізничного вокзалу або обміняли електронний проїзний документ на паперовий, то повернення здійснюється лише в залізничній касі.

Для повернення паперового квитка необхідно:

Звернутися до каси залізничного вокзалу з оригіналом квитка та документом, що посвідчує особу (це може бути паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, військовий квиток, службове посвідчення). Касир оформить повернення та здійснить виплату коштів відповідно до встановлених правил.

Яка сума втрачається під час повернення квитка Укрзалізниці

Загальна вартість квитка вказана у проїзному документі. Вона містить ПДВ, страховий збір та додаткові послуги. Біля ціни є роз’яснення, за який пункт сплачується та чи інша сума.

Варто звернути увагу на два пункти: КВ – квиток і ПЛ – плацкарта. Коли пасажир здає квиток, саме за ці пункти Укрзалізниця повертає кошти.

Окремі компоненти вартості квитка перераховуються по-різному, залежно від часу, за скільки відбувається повернення.

Якщо квиток повертається не пізніше ніж за 24 години до відправлення, пасажиру повертається повна вартість квитка з вирахуванням комісійного збору.

Під час повернення квитка за 24-12 годин до відправлення повертається 50% вартості.

Якщо до відправлення поїзда залишилося менш як 12 годин, кошти за квиток не повертаються.

Згідно з правилами Укрзалізниці, під час повернення залізничного квитка буде утримано збір за послуги — 60 грн.

У разі виникнення питань можна звернутися до контактного центру Укрзалізниці або до служби підтримки відповідного банку.

Знаючи, як повернути квитки на поїзд та дотримуючись вказаних рекомендацій, ви зможете швидко повернути квиток на поїзд та отримати гроші за невикористаний проїзний документ.

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