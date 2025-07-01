Марина Терюханова, редакторка стрічки
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3588 нових історій — і кожна варта уваги. Найбільший випускний України
28 червня в Києві відбувся найбільший випускний України 2025 року — грандіозна подія, організована дистанційною школою Оптіма.
У залі зібралися тисячі родин, об’єднаних великою подією — завершенням важливого етапу в житті учнів. На гостей чекали виступ DJ BRIAN та жива музика від YAKTAK.
Випускники дистанційної школи Оптіма — це ті, які вибрали шлях гнучкої та якісної освіти.
Зараз дивляться
Ті, які навчилися бути самостійними, свідомими та сильними.
Ті, які вже сьогодні мислять по-дорослому та сміливо йдуть до своєї мети.
Яскраве шоу, сцена, улюблені виконавці, емоції, що лишаються в серці, — усе це зробило свято справді особливим.
Щирі вітання кожному випускнику!
Попереду — нові вершини, нові історії та велике майбутнє!
Фото: Школа Оптіма
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