3588 нових історій — і кожна варта уваги. Найбільший випускний України

28 червня в Києві відбувся найбільший випускний України 2025 року — грандіозна подія, організована дистанційною школою Оптіма.

У залі зібралися тисячі родин, об’єднаних великою подією — завершенням важливого етапу в житті учнів. На гостей чекали виступ DJ BRIAN та жива музика від YAKTAK.

Випускники дистанційної школи Оптіма — це ті, які вибрали шлях гнучкої та якісної освіти.

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Ті, які навчилися бути самостійними, свідомими та сильними.

Ті, які вже сьогодні мислять по-дорослому та сміливо йдуть до своєї мети.

Яскраве шоу, сцена, улюблені виконавці, емоції, що лишаються в серці, — усе це зробило свято справді особливим.

Щирі вітання кожному випускнику!

Попереду — нові вершини, нові історії та велике майбутнє!

Фото: Школа Оптіма

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