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Україна під час обміну передала РФ евакуйованих із Курської області — Лубінець

Курськ - Суджа - Дьяконово
Фото: Getty Images

У рамках масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, який відбувся 23—25 травня, Україна передала російській стороні громадян, евакуйованих із Курської області РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції 2 липня.

Україна передала Росії евакуйованих із Курської області

— У рамках обміну 1000 на 1000, коли ми повернули цивільних, ми повернули Росії громадян, які були евакуйовані з території Курської області, — зазначив омбудсман.

Лубінець повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення вже проведено 65 обмінів, у результаті яких Україна повернула 5 757 полонених, 294 цивільних заручників та 1 378 дітей.

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Він наголосив, що наразі немає дієвих міжнародних важелів тиску на Росію для звільнення цивільних заручників, однак висловив сподівання на появу держави, яка могла б виступити посередником у цьому процесі.

За словами Лубінця, з початку повномасштабної війни Україна отримала понад 71 тисячу звернень від родин полонених та безвісти зниклих громадян.

Нагадаємо, 26 червня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Серед звільнених – українські захисники, які були у полоні з 2022 року.

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