Не сплатили податків на понад 29 млн грн: судитимуть групу осіб

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, після завершення спільного з Бюро економічної безпеки досудового розслідування судитимуть групу осіб за несплату податків на суму 29 млн грн.

Схема ухилення від податків

В Офісі розповіли, що йдеться про групу осіб, які за попередньою змовою, використовуючи діяльність на території України міжнародної компанії-нерезидента з надання послуг таксі, а також банківські рахунки, реквізити фізичної особи-підприємця, розробили протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Встановлено, що підозрювані, використовуючи реквізити та банківські рахунки створеної ними фізичної особи-підприємця для оформлення надання від його імені інформаційно-посередницьких послуг відомій компанії мереж таксі, отримали кошти на банківські рахунки як дохыд на суму понад 214 млн грн.

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– Цю суму доходу навмисно не в повному обсязі задекларували в органах Державної податкової служби, що призвело до несплати податкових зобов’язань з єдиного податку (третя група) за період з 2019 до 2022 року на суму понад 29 млн грн, – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювалося детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу ДСР НП України.

Джерело : Офіс генпрокурора

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