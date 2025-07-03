Розстріли та катування мешканців Бучі: судитимуть 4 військових РФ

В Україні триває слідство проти російських військових, які вчиняли воєнні злочини під час окупації Київщини.

Злочини проти мирного населення: що відомо

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох військових РФ, які служили у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї дивізії повітряно-десантних військ.

Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивствами і жорстоким поводженням із цивільними.

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За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Бучі ці військові цілеспрямовано розстрілювали мирних жителів, зокрема тих, хто просто готував їжу на вулиці.

Ще шістьох окупантів також ідентифіковано та повідомлено про підозру. Серед злочинів — вбивство жінки, яка спускалася до підвалу, поранення цивільних, тортури та жорстокі допити.

Розслідування триває. Українські прокурори наголошують, що кожен винний у злочинах проти мирного населення обов’язково постане перед судом.

Джерело : Офіс генпрокурора

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