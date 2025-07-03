У Запоріжжі 1,5 тис. чоловіків уникнули мобілізації за хабар: деталі

У Запоріжжі викрили схему ухилення від мобілізації, коли понад 1,5 тис. чоловіків зникли з розшуку за хабарі.

Як працівники ТЦК знімали з розшуку ухилянтів

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну корупційну схему в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Запоріжжі.

Внаслідок незаконних дій посадовців понад 1,5 тис. чоловіків уникнули мобілізації

Зараз дивляться

За даними слідства, працівники ТЦК вимагали гроші в осіб, які були у розшуку через неявку за повісткою.

Вони складали фіктивні протоколи про нібито добровільну явку до центру, на підставі яких чоловіків знімали з обліку.

Схема набула системного характеру. ДБР проаналізувало майже 5 тис. адміністративних матеріалів та виявило правопорушення та несплату штрафів.

Викриття відбулось в межах розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку ТЦК вимагав у місцевого жителя $1 300 за “вирішення питання”. При цьому військовозобов’язаний до ТЦК навіть не з’являвся.

ДБР повідомило про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам. Наразі ім загрожує до 5 років позбавлення волі.

Джерело : ДБР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.