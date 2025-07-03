Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Заробляли до $25 тис. на ухилянтах: судитимуть військового посадовця та бізнесменів

фіктивні документи для ухилянтів

Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство стосовно військового чиновника та підприємців, які заробляли на фіктивних документах для ухилянтів.

Йдеться про військового чиновника з Києва та двох приватних підприємців, які виготовляли фіктивні документи для ухилення від військової служби.

Два варіанти ухилення від служби

Повідомляється, що чиновник і підприємці пропонували клієнтам два варіанти звільнення від проходження військової служби:

Зараз дивляться
  • оформлення списання за станом здоров’я;
  • фіктивне працевлаштування в один з київських навчальних закладів з подальшим бронюванням.

Вартість таких послуг становила $25 000 за медичне оформлення і $5 000 – за бронювання.

Затримали під час передання грошей

У ДБР також розповіли, що в червні 2024 року один із клієнтів обрав варіант з фіктивним списанням. Спочатку він передав ділкам $7 тис. як аванс, а в березні 2025 року — ще $10 тис. після початку оформлення документів.

Зловмисники були затримані під час передання другої частини грошей.

Читайте також
На Хмельниччині викрито злочинну схему збагачення на постачанні хліба військовим — ДБР
збагачення на закупівлі хліба військовим

Джерело: ДБР

Пов'язані теми:

ДБРДокументи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь