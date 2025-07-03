Заробляли до $25 тис. на ухилянтах: судитимуть військового посадовця та бізнесменів

Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство стосовно військового чиновника та підприємців, які заробляли на фіктивних документах для ухилянтів.

Йдеться про військового чиновника з Києва та двох приватних підприємців, які виготовляли фіктивні документи для ухилення від військової служби.

Два варіанти ухилення від служби

Повідомляється, що чиновник і підприємці пропонували клієнтам два варіанти звільнення від проходження військової служби:

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оформлення списання за станом здоров’я;

фіктивне працевлаштування в один з київських навчальних закладів з подальшим бронюванням.

Вартість таких послуг становила $25 000 за медичне оформлення і $5 000 – за бронювання.

Затримали під час передання грошей

У ДБР також розповіли, що в червні 2024 року один із клієнтів обрав варіант з фіктивним списанням. Спочатку він передав ділкам $7 тис. як аванс, а в березні 2025 року — ще $10 тис. після початку оформлення документів.

Зловмисники були затримані під час передання другої частини грошей.

Джерело : ДБР

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