Підтримка, менторство та освіта — як роботодавці України реагують на виклики воєнного часу
Попри війну, невизначеність, мобілізацію та міграцію громадян, український бізнес не тільки зберігає робочі місця, а й ефективно адаптується до змін.
Цінності, підтримка, менторство та освіта — ці інструменти стали відповіддю HR-фахівців на виклики воєнного часу.
Про підсумки HR Wisdom Summit 2025, що зібрав у Києві понад 400 роботодавців з усієї країни – у матеріалі Фактів ICTV.
Голос змін: досвід українських компаній
З відкриттям саміту учасників привітала Оксана Гутцайт.
— Сьогодні HR — це перший голос на підприємстві. Саме ви — голос змін,— сказала ведуча ICTV.
Керування командами в умовах війни, повернення ветеранів до роботи, залучення людей віком 50+, корпоративна освіта, психічне здоров’я та адаптація молоді до нової реальності – саме ці питання розглядали на Wisdom Summit 2025.
Найбільше учасників саміту зацікавили доповіді:
- Збереження команд через управління знаннями та навчання (Kernel, EVA, NOVUS)
- Адаптація ветеранів: реальні кейси підтримки (SCM, Work.ua, ДТЕК, Інтерпайп)
- Інклюзивність ринку праці та боротьба з ейджизмом (Мінсоцполітики, OLX Робота)
- Корпоративна культура як стабілізатор у часи невизначеності (EVA, Київстар)
- Взаємодія з освітою та інвестиції в дуальне навчання (Metinvest, KSE, Ajax, KPI)
- Data-driven HR: аналітика — це основа ефективних рішень (Райффайзен Банк).
- Бренд роботодавця: чесність, турбота і спільна стратегія з комунікаціями (Нафтогаз, OKKO, МХП)
У фіналі саміту відбулась церемонія нагородження найкращих роботодавців.
Джерело: HR Wisdom Summit 2025