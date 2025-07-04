Підтримка, менторство та освіта — як роботодавці України реагують на виклики воєнного часу

Попри війну, невизначеність, мобілізацію та міграцію громадян, український бізнес не тільки зберігає робочі місця, а й ефективно адаптується до змін.

Цінності, підтримка, менторство та освіта — ці інструменти стали відповіддю HR-фахівців на виклики воєнного часу.

Про підсумки HR Wisdom Summit 2025, що зібрав у Києві понад 400 роботодавців з усієї країни – у матеріалі Фактів ICTV.

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Голос змін: досвід українських компаній

З відкриттям саміту учасників привітала Оксана Гутцайт.

— Сьогодні HR — це перший голос на підприємстві. Саме ви — голос змін,— сказала ведуча ICTV.

Керування командами в умовах війни, повернення ветеранів до роботи, залучення людей віком 50+, корпоративна освіта, психічне здоров’я та адаптація молоді до нової реальності – саме ці питання розглядали на Wisdom Summit 2025.

Найбільше учасників саміту зацікавили доповіді:

Збереження команд через управління знаннями та навчання (Kernel, EVA, NOVUS)

Адаптація ветеранів: реальні кейси підтримки (SCM, Work.ua, ДТЕК, Інтерпайп)

Інклюзивність ринку праці та боротьба з ейджизмом (Мінсоцполітики, OLX Робота)

Корпоративна культура як стабілізатор у часи невизначеності (EVA, Київстар)

Взаємодія з освітою та інвестиції в дуальне навчання (Metinvest, KSE, Ajax, KPI)

Data-driven HR: аналітика — це основа ефективних рішень (Райффайзен Банк).

Бренд роботодавця: чесність, турбота і спільна стратегія з комунікаціями (Нафтогаз, OKKO, МХП)

У фіналі саміту відбулась церемонія нагородження найкращих роботодавців.

Джерело: HR Wisdom Summit 2025

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