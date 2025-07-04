Скільки українців живуть і працюють за кордоном: дані НБУ

У Національному банку України розповіли, скільки біженців перебуває за кордоном, як їм живеться в нових умовах.

Українські мігранти за кордоном

Згідно з результатами нового дослідження Нацбанку, станом на кінець травня 2025 року за межами України через повномасштабну війну перебуває близько 5,6 млн українських мігрантів (без урахування тих, хто перебуває в РФ).

Водночас статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мають близько 4,2 млн з них.

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Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців (UNHCR), найбільшу кількість статусів тимчасового захисту серед європейських країн українцям надали:

Німеччина (близько 1,2 млн осіб);

Польща (близько 994 тис. осіб);

Чехія (близько 374 тис. осіб);

Велика Британія (близько 254 тис. осіб);

Іспанія (близько 241 тис.).

Працевлаштування

Якщо порівнювати з даними за 2023 рік, сьогодні рівень зайнятості українських мігрантів значно зріс у більшості країн (збільшившись на 9 процентних пунктів на регіональному рівні до 64%).

– Це лише на 7 п.п. нижче еквівалентного зваженого середнього значення для населення країн, що приймають, – уточнили в НБУ.

Відзначається також, що:

найнижчі рівні зайнятості фіксуються в країнах, що забезпечують високі соціальні виплати;

більшість людей із тимчасовим захистом досі працюють на низькокваліфікованих посадах.

За даними Нацбанку, ускладнюють інтеграцію українців на ринку праці:

мовний бар’єр;

невідповідність кваліфікації.

Витрати біженців з України

Дослідження НБУ свідчить про те, що зростаючий рівень зайнятості українських мігрантів призводить до скорочення їх витрат з українських карток за кордоном.

Так, середньомісячні обсяги угод наших громадян у торговельних мережах протягом I кварталу скоротилися з $550 млн (у 2024 році) до $485 млн (у 2025 році).

Уточнюється, що на обсяги витрат у різних країнах впливають відмінності в рівні соціальних виплат і зайнятості українців.

– Наприклад, у Німеччині перебувають 20% українських мігрантів. Водночас на них припадає лише 10% усіх розрахунків українськими платіжними картками за кордоном, – розповіли в Нацбанку.

У Польщі при цьому здійснюється близько 20% загальних витрат, а в Іспанії — 8%.

Повідомляється також, що обсяги зняття готівки за кордоном перебувають на стабільному рівні з липня 2023 року.

– Цьому сприяли як заходи фінансового моніторингу та валютного нагляду, так і звуження різниці між офіційним і готівковим курсами, що звело нанівець картковий туризм, – пояснили в НБУ.

Джерело : НБУ

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