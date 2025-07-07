DOT-Chain Defence: в Україні розпочав роботу маркетплейс зброї для армії

Сьогодні, 7 липня, розпочала роботу DOT-Chain Defence – нова цифрова система, яка прискорює і спрощує постачання озброєння для наших Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

– У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агентству оборонних закупівель мільярд гривень, – йдеться в повідомленні.

Без зайвої бюрократії

Зазначається, що на ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БпЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Зараз дивляться

Кожна військова частина матиме можливість вибирати саме те, що їй потрібно для виконання завдань. Водночас Агентство оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування та доставку без зайвої бюрократії.

– Тепер поставки здійснюватимуться не за місяці, а за кілька тижнів, – зазначив міністр.

Як працює маркетплейс зброї для армії

DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі поставок харчування для армії, яка вже довела свою ефективність.

Як працює маркетплейс зброї для ЗСУ:

військові самостійно вибирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать терміни поставок, залишають відгуки і отримують швидкі відповіді;

виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових;

держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК та впровадження інновацій.

Джерело : Міноборони

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