Заблоковано схеми для ухилянтів у 6 регіонах: серед причетних – освітяни та лікарі

Служба безпеки та Національна поліція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 21 організатора махінацій.

За суми від $2,5 до $15 тис. вони оформляли військовозобов’язаним бронювання через фіктивне працевлаштування, готували фальшиві медичні довідки про непридатність до служби і допомагали нелегально виїхати до країн Євросоюзу.

Схеми для ухилянтів у шести регіонах: що відомо

Так, у Київській області затримано директора медичного коледжу Київської облради, який брав гроші за виготовлення документів про непридатність до служби, в тому числі оформлення фейкової інвалідності.

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Для підготовки підроблених медичних довідок фігурант використовував особисті зв’язки серед посадових осіб військово-лікарської комісії.

У Чернігівській області підозру отримав місцевий ділок, який фіктивно працевлаштовував чоловіків призовного віку в місцеві гімназії. Це давало їм право отримати відстрочку від мобілізації.

Для цього фігурант залучив п’ятьох керівників навчальних закладів, які за відсоток наймали працівників, які насправді не з’являлися на території освітніх установ.

У Хмельницькому затримано підприємницю, яка продала понад 100 фейкових документів про непридатність до служби через нібито наявність хронічних захворювань.

Для виготовлення підробок вона залучила чотирьох знайомих лікарів: ревматолога, офтальмолога, ортопеда-травматолога та уролога.

В Одеській області затримано злочинне угруповання, яке переправляло військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Звідти ухильники сподівалися виїхати до країн ЄС. Затримано трьох вінничан віком від 19 до 24 років.

На Прикарпатті викрито трьох жителів Івано-Франківської та Закарпатської областей, які пропонували клієнтам міграцію до сусідньої країни вплав через прикордонну річку.

У Житомирській області підозру отримали відразу чотири фігуранти. Двоє з них – місцеві ділки, які торгували фейковими довідками про інвалідність. Ще двоє – ухилянт, який скористався послугою, і лікар-невропатолог, який підробляв медичні документи.

Всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до скоєних злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 9 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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