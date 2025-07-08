50 тисяч грн на дитину: Мінсоцполітики планує збільшити виплати при народженні дитини

З початку повномасштабної війни кількість українців, які потребують соціального захисту, стрімко зросла.

Про це повідомила Дарія Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики, в інтерв’ю Радіо Свобода.

Україна збільшить допомогу малозабезпеченим: план Мінсоцполітики

До найбільш вразливих категорій належать 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб, родини загиблих військових, діти-сироти та люди з інвалідністю, багато з яких стали такими через бойові дії.

Зараз дивляться

— Ми бачимо, що сьогодні інвалідність часто виникає в результаті травм через війну, і вона стосується вже не тільки людей похилого віку, а й молодших. Серед вразливих — родини, які втратили житло, і діти, які залишилися без батьків, — зазначила Марчак.

Ситуація з бідністю в країні залишається складною: за новими даними Світового банку, близько 8,8 млн українців живуть за межею бідності. У Мінсоцполітики визнають: програма допомоги малозабезпеченим не охоплює всі потреби й потребує перезавантаження.

Уряд планує уніфікувати допомогу — щоб родина подавала одну заявку на підтримку й отримувала всю належну суму без складних бюрократичних процедур. Планується також інтеграція цієї функції в застосунок Дія.

У відомстві також працюють над переглядом прожиткового мінімуму, який сьогодні вдвічі нижчий за фактичний. Пропонується тимчасово відв’язати розмір допомог від цього застарілого показника.

Щодо пенсій, то у 2025 році вже проведено щорічну індексацію у березні. Додаткове підвищення можливо лише за умов наявності вільного фінансування зі страхових внесків. Державний бюджет не передбачає збільшення спеціальних пенсій цього року.

Крім того, міністерство ініціює збільшення виплат при народженні дитини та нові механізми підтримки матерів із малюками.

Мінсоцполітики також проаналізувало інші побутові труднощі, з якими стикаються вразливі родини — насамперед у догляді за дітьми.

Один із поширених викликів — щорічна потреба купувати новий зимовий одяг і взуття для дітей, які швидко ростуть. Для забезпечених родин це не є проблемою, однак для малозабезпечених — це значний фінансовий тягар.

— Минулого року ми вперше запустили спеціальну програму зимової підтримки для родин із низькими доходами та ВПО. На кожну дитину виплачували по 6 500 гривень для придбання теплого одягу і взуття. Це приклад того, як ми хочемо точково допомагати родинам там, де витрати є особливо болісними, — пояснила Дарія Марчак.

Нові соцвиплати для батьків: 50 тисяч гривень одразу та збільшені щомісячні

Уряд також планує кардинально змінити систему допомоги при народженні дитини. Замість чинних 10 тисяч гривень одноразово та 860 гривень щомісяця протягом трьох років, пропонується новий підхід.

— Ми пропонуємо збільшити першу виплату до 50 000 гривень одноразово. А також запровадити щомісячні виплати протягом першого року життя дитини, які будуть суттєво вищими за нинішні 860 гривень. Це буде кратне збільшення — кілька тисяч гривень щомісяця, — повідомила посадовиця.

Мета такої реформи — підтримати матерів у перший рік після народження дитини, зокрема у ситуаціях, коли вони фінансово залежать від партнера.

— Жінка має мати свої кишенькові гроші, щоб відчувати впевненість і незалежність навіть у період декрету, — додала Марчак.

Таким чином, уряд робить ставку на адресну підтримку вразливих родин, реформу соціальних виплат і спрощення доступу до них через цифрові сервіси.

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