Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Ціна металобрухту в Україні в 2025 році: скільки коштує 1 кг металів
Для отримання максимальної вигоди від здавання металобрухту важливо володіти інформацією про поточні розцінки на різноманітні види металів, вміти визначати цінні матеріали у власному господарстві та знати місцерозташування перевірених приймальних пунктів.
Актуальна ціна металобрухту у 2025 році:
- Чорний металобрухт. На початку 2025 року ціна за кілограм чорного брухту коливалась у межах 4 -7 грн, залежно від регіону (переважно 4 грн у менш активних точках та до 7 грн у великих містах). У літні місяці можливе тимчасове зниження до 6 грн/кг, після чого очікується зростання восени — до 9 грн/кг при великих обсягах.
- Мідь залишається найдорожчим видом брухту. У лютому-березні 2025 року ціна за 1 кг міді варіювалася від 240 до 350 грн, що залежало як від географічного розташування, так і від ступеня очищення металу. У червні ціни по регіонах коливалися від 210 до 330 грн/кг. Прогнози на другу половину року говорять про середній рівень 250–300 грн/кг, а в окремих приймальних пунктах можливе підвищення до 310 грн і вище.
- Алюміній у першому кварталі 2025 року за кілограм алюмінієвого брухту давали від 50 до 70 грн. Протягом року очікується збереження цієї цінової планки. Водночас електротехнічний алюміній може оцінюватися дорожче – до 85 грн/кг, а в окремих областях, наприклад у Запорізькій, ціна сягала 95 грн/кг.
Зверніть увагу: зазначені ціни є орієнтовними і можуть відрізнятися залежно від регіону, обсягів та конкретного пункту приймання. Для точної інформації варто звернутися до найближчої точки приймання металобрухту.
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Що впливає на формування цін металобрухту у 2025 році
Вартість металобрухту в Україні цього року формується під впливом декількох ключових чинників:
- Стан та різновид сировини. Кольоровий металобрухт завжди коштував значно вище порівняно з чорним, а чистота матеріалу, його сортування та відсутність сторонніх включень суттєво підвищують закупівельну вартість.
- Розмір партії. Великі обсяги зазвичай приймаються за підвищеними тарифами. Кожен заготівельний пункт встановлює власні мінімальні норми для гуртових розцінок.
- Регіональні особливості. Цінові відмінності між областями продовжують існувати. Чим ближче розташований металобрухт до місця приймання, тим менші витрати на транспортування і, як результат, вища закупівельна ціна.
- Якість підготовки брухту – розділення металобрухту за категоріями (чорний, кольоровий), сортами та габаритами дає змогу збільшити його вартість.
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