Ціна металобрухту в Україні в 2025 році: скільки коштує 1 кг металів

Для отримання максимальної вигоди від здавання металобрухту важливо володіти інформацією про поточні розцінки на різноманітні види металів, вміти визначати цінні матеріали у власному господарстві та знати місцерозташування перевірених приймальних пунктів.

Актуальна ціна металобрухту у 2025 році:

Чорний металобрухт . На початку 2025 року ціна за кілограм чорного брухту коливалась у межах 4 -7 грн, залежно від регіону (переважно 4 грн у менш активних точках та до 7 грн у великих містах). У літні місяці можливе тимчасове зниження до 6 грн/кг, після чого очікується зростання восени — до 9 грн/кг при великих обсягах.

Мідь залишається найдорожчим видом брухту. У лютому-березні 2025 року ціна за 1 кг міді варіювалася від 240 до 350 грн, що залежало як від географічного розташування, так і від ступеня очищення металу. У червні ціни по регіонах коливалися від 210 до 330 грн/кг. Прогнози на другу половину року говорять про середній рівень 250–300 грн/кг, а в окремих приймальних пунктах можливе підвищення до 310 грн і вище.

Алюміній у першому кварталі 2025 року за кілограм алюмінієвого брухту давали від 50 до 70 грн. Протягом року очікується збереження цієї цінової планки. Водночас електротехнічний алюміній може оцінюватися дорожче – до 85 грн/кг, а в окремих областях, наприклад у Запорізькій, ціна сягала 95 грн/кг.

Зверніть увагу: зазначені ціни є орієнтовними і можуть відрізнятися залежно від регіону, обсягів та конкретного пункту приймання. Для точної інформації варто звернутися до найближчої точки приймання металобрухту.

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Що впливає на формування цін металобрухту у 2025 році

Вартість металобрухту в Україні цього року формується під впливом декількох ключових чинників:

Стан та різновид сировини. Кольоровий металобрухт завжди коштував значно вище порівняно з чорним, а чистота матеріалу, його сортування та відсутність сторонніх включень суттєво підвищують закупівельну вартість.

Розмір партії. Великі обсяги зазвичай приймаються за підвищеними тарифами. Кожен заготівельний пункт встановлює власні мінімальні норми для гуртових розцінок.

Регіональні особливості. Цінові відмінності між областями продовжують існувати. Чим ближче розташований металобрухт до місця приймання, тим менші витрати на транспортування і, як результат, вища закупівельна ціна.

Якість підготовки брухту – розділення металобрухту за категоріями (чорний, кольоровий), сортами та габаритами дає змогу збільшити його вартість.

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