Наймолодший захисник Маріуполя Назар Гринцевич отримав Героя України посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України захиснику Маріуполя азовцю Назарію Гринцевичу під псевдо Грінка.

Про це йдеться в указі президента.

Назар Гринцевич – Герой України посмертно

Згідно з указом, молодшому лейтенанту Гринцевичу Назарію Андрійовичу посмертно присвоюється звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка.

Зараз дивляться

Назарій “Грінка” отримав звання за особисту мужність і героїзм під час захисту України та за самовіддане служіння українському народу.

Що відомо про Назара Гринцевича

Назар Гринцевич був одним із наймолодших захисників у Маріуполі – впродовж трьох місяців він із побратимами тримав оборону на Азовсталі. Звідти потрапив у полон, де пробув понад 4 місяці.

21 вересня 2022 року Назара Гринцевича, а також ще 215 українських військовополонених визволили в рамках великого обміну.

Проте Грінка вирішив повернувся до війська і став командиром взводу оптичних спостерігачів у підрозділі Контакт 12.

Загинув Назарій Гринцевич 6 травня 2024 року на бойовому завданні у Серебрянському лісництві Луганської області. 10 березня хлопцеві виповнився лише 21 рік. Останньою волею Грінки був мурал на стіні його школи.

Народився Назар Гринцевич у 2003 році у Вінниці, навчався у 32 ліцеї. Він був футбольним фанатом. Одразу після повноліття доєднався до лав Азову і своє 19-річчя зустрів вже на Азовсталі.

Фото: Ірина Борзова

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.