Побили і стріляли: в Одесі підлітки напали на безхатька у парку

В Одесі троє підлітків побили безхатька, застосувавши пневматичну зброю.

Підлітки стріляли в безхатька в парку Одеси: що їм загрожує

За даними слідства, інцидент зафіксували наприкінці червня цього року. Одеські підлітки, двоє з яких були озброєні пневматичними пістолетами, навмисно вирушили до парку з єдиною метою — знайти людину без постійного місця проживання й познущатися з неї.

У парку вони помітили 30-річного чоловіка та почали його ображати. Коли чоловік намагався піти, підлітки відкрили вогонь.

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Третій нападник, без зброї, повалив потерпілого на землю та жорстоко побив його руками й ногами.

На щастя, у ситуацію втрутилися перехожі, які викликали поліцію і швидку допомогу.

Чоловіка з численними кульовими пораненнями кінцівок і плеча, а також забоями доправили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

Того ж дня правоохоронцям вдалося розшукати двох підозрюваних 14 та 16 років. Пневматичну зброю, яку підлітки нібито придбали через інтернет, вилучено як речовий доказ.

За словами слідчої Олени Шевченко, хлопцям загрожує позбавлення волі до семи років за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, скоєне групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Поки судово-медичні експерти визначають ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого, поліція розшукує третього учасника нападу.

Процесуальне керівництво у справі здійснює ювенальний прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси.

Джерело : Нацполіція

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