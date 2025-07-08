Сирський про атаки на Україну: РФ за місяць в 1,6 раза збільшила кількість ракет і дронів

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що за місяць РФ в 1,6 раза збільшила кількість ракет і дронів, які атакували Україну. Водночас Сили оборони вразили близько 4 тис. цілей.

Сирський про актуальні завдання Сил оборони

– Російський агресор намагався розбалансувати нашу оборону, збільшував інтенсивність і кількість ударів, прагнув розтягнути лінію бойового зіткнення, – зазначив головнокомандувач.

За його словами, завданням Сил оборони була стабілізація ситуації і стримування ворога на загрозливих напрямках – перш за все Північнослобожанському, Добропільському, Покровському і Новопавлівському, де армія РФ зосереджує свої основні зусилля.

Як заявив Сирський, ворог послідовно збільшує кількість особового складу, нарощує виробництво ракет і дронів.

Зараз дивляться

– Отже, ми змушені вдаватися до симетричних і асиметричних ходів, шукати нові тактичні та технологічні рішення для протидії окупантам, – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Статистика уражених цілей

За словами Сирського, українські воїни хоробро стримують наступальні спроби ворога, точно знищують особовий склад і техніку росіян, завдають ефективних ударів по військових і логістичних цілях агресора в глибині території РФ, послідовно послаблюють його виробничий потенціал.

Протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Артилерія вразила 2864 цілі ворога.

Показники повернення з С З Ч

– Війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації та рекрутингу. Головне на цьому шляху – забезпечити нормальне ставлення до людей і належну підготовку, – сказав він.

Водночас, підкреслив Сирський, фіксація зростання показників повернення з СЗЧ в цей час вселяє надію.

Генерал додав, що з огляду на нестабільність міжнародної ситуації, потрібно шукати нові способи отримання і придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту, модернізації додаткових елементів захисту.

– Незмінна вимога – розвиток напрямку ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів. Попереду – новий складний місяць війни, – підкреслив головнокомандувач.

Джерело: Олександр Сирський

Фото: Олександр Сирський

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