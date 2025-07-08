Жили під тиском окупантів: Україна повернула з ТОТ ще сімох дітей

Україна повернула ще сімох дітей віком від 6 до 17 років з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Україна повернула дітей з окупації

Операція відбулася у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA. За словами Зарівної, ці діти тривалий час перебували під тиском окупаційної влади: родини змушували до примусової паспортизації, погрожували батькам, обмежували свободу пересування, а діти були позбавлені української освіти та нормального доступу до медицини.

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— Тепер ці діти вдома. Вони зможуть навчатися українською мовою, жити в безпеці та будувати своє майбутнє у вільній Україні, — наголосила Зарівна.

Вона подякувала команді Офісу омбудсмана та міжнародним партнерам, які допомогли у звільненні родин.

Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала представникам РФ список, у якому були зазначені прізвища майже 400 дітей, незаконно вивезених з України.

Російська сторона запропонувала обговорювати повернення до десяти дітей, повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент відзначив зневажливе ставлення російської сторони до гуманітарної теми.

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