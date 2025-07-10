Норвезька компанія-виробник стійких до РЕБ технологій відкриває філію в Україні

Норвезька оборонна компанія Radionor Communications планує відкрити філію в Україні.

Про це йшлося під час переговорів генерального директора Radionor Communications Раймонда Сьодерхолма з заступником міністра оборони України Валерієм Чуркіним.

Radionor Communications відкриє філію в Україні

Radionor є давнім постачальником стійких засобів радіоелектронної боротьби та комунікаційних технологій для Сил оборони України.

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Під час зустрічі сторони обговорили нові виклики щодо використання безпілотників на передовій та шляхи їх подолання, зокрема перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні.

Раймонд Сьодерхолм зазначив, що потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, гостра.

– Нашою метою є поліпшити можливості безпілотних літальних апаратів і допомогти українській армії в навчанні їх використанню, – сказав Сьодерхолм.

Зі свого боку Валерій Чуркін наголосив, що наявність представництва компанії на території України спростить обслуговування її продукції, дозволить професійно навчити цьому українських військових, а отже, зробить використання цих видів зброї максимально ефективним.

Джерело : Міноборони

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