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Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Майже на 25 млн грн переплати за деревину: викрито військового з Чернігівщини

закупав деревину за шахрайської схемою
Фото: ДБР

Співробітники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Чернігівської області, який завдав збитків державі на 25 млн грн під час закупівлі лісоматеріалів.

Схема із закупівлею деревини на Чернігівщині

Як з’ясувалося під час розслідування, чиновник придбав деревину у приватної київської фірми, незважаючи на наявність більш вигідних пропозицій, зокрема від державних підприємств.

Крім того, в документах було зазначено, що матеріали повинні поставлятися в район бойових дій на відстань близько 800 км, що значно збільшувало вартість доставки.

Зараз дивляться

Насправді ж деревину поставили в Чернігівську область з цього ж регіону, а також із Сумської та Київської областей.

– Через фіктивне завищення відстані та вартості транспортування держава переплатила мільйони гривень, – йдеться в повідомленні.

До того ж, за попередніми даними, чиновник міг отримати хабар за укладення договору саме з цією фірмою.

Згідно з висновком судової економічної експертизи, загальна сума збитків становить майже 25 млн грн.

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Обшук ДБР

Джерело: ДБР

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