В ОП повідомили, коли почне працювати комісія з компенсації жертвам агресії РФ

Проєкт угоди про створення Компенсаційної комісії для виплат українцям, які постраждали від агресії РФ у межах механізму Ради Європи, планують підготувати до 30 вересня. Очікується, що всі юридичні процедури завершать до кінця року, щоби комісія могла розпочати роботу вже у 2026 році.

Про це повідомила голова української делегації Ірина Мудра, яка бере участь у зустрічі з представниками понад 50 країн.

Компенсаційна комісія для українців: що відомо

У межах переговорів узгоджується текст міжнародної угоди про створення Комісії. Після фіналізації документ буде передано до Ради Європи для подальшого розгляду.

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Очікується, що проєкт угоди буде повністю підготовлений до 30 вересня, а всі юридичні процедури завершать до кінця року. Запуск Компенсаційної комісії планується на 2026 рік.

За словами представника Офісу президента України, цей механізм стане безпрецедентним кроком у міжнародному праві: агресора зобов’яжуть компенсувати шкоду ще до завершення війни. Це перший приклад такого підходу в сучасній історії.

Компенсаційна комісія має стати важливою частиною ширшої ініціативи щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Раніше Україна вже ініціювала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії.

— Це не лише юридичний прорив, а й конкретна допомога мільйонам українців, які втратили близьких, житло чи майно через російське вторгнення, — зазначили в Офісі президента.

Фото: Ірина Мудра

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