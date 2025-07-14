В ОП повідомили, коли почне працювати комісія з компенсації жертвам агресії РФ
Проєкт угоди про створення Компенсаційної комісії для виплат українцям, які постраждали від агресії РФ у межах механізму Ради Європи, планують підготувати до 30 вересня. Очікується, що всі юридичні процедури завершать до кінця року, щоби комісія могла розпочати роботу вже у 2026 році.
Про це повідомила голова української делегації Ірина Мудра, яка бере участь у зустрічі з представниками понад 50 країн.
Компенсаційна комісія для українців: що відомо
У межах переговорів узгоджується текст міжнародної угоди про створення Комісії. Після фіналізації документ буде передано до Ради Європи для подальшого розгляду.
Очікується, що проєкт угоди буде повністю підготовлений до 30 вересня, а всі юридичні процедури завершать до кінця року. Запуск Компенсаційної комісії планується на 2026 рік.
За словами представника Офісу президента України, цей механізм стане безпрецедентним кроком у міжнародному праві: агресора зобов’яжуть компенсувати шкоду ще до завершення війни. Це перший приклад такого підходу в сучасній історії.
Компенсаційна комісія має стати важливою частиною ширшої ініціативи щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Раніше Україна вже ініціювала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії.
— Це не лише юридичний прорив, а й конкретна допомога мільйонам українців, які втратили близьких, житло чи майно через російське вторгнення, — зазначили в Офісі президента.
Фото: Ірина Мудра