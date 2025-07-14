єЯсла: в Україні запровадять нову соціальну допомогу батькам

Український уряд схвалив впровадження нової державної програми єЯсла, яка дає батькам вибір – повернутися на роботу чи продовжити догляд дитиною до трьох років.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 14 липня.

єЯсла: що це за програма

Уряд затвердив впровадження в Україні нової державної програми єЯсла.

Зараз дивляться

— Впроваджуємо програму єЯсла. Після того як дитині виповниться рік, батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років, — зазначив прем’єр-міністр.

Він наголосив, що фінансова підтримка від держави надаватиметься незалежно від рішення, яке ухвалять рідні дитини.

Якщо батьки повертаються на роботу після досягнення дитиною одного року, вони можуть розраховувати на 8 тис. грн щомісяця.

Ці кошти можна спрямувати на оплату послуг, наприклад приватний дитячий садок чи няню.

Другий варіант передбачає збереження за мамою або татом сплати єдиного соціального внеску до триріччя малюка.

Таким чином, програма єЯсла покликана не лише зняти фінансовий тягар з родин, а й забезпечити реальний вибір між професійною реалізацією батьків та повноцінним доглядом за дитиною.

Денис Шмигаль також нагадав, що уряд продовжуватиме реалізовувати програму Пакунок малюка у двох форматах: у вигляді натуральної допомоги або ж грошової компенсації розміром понад 7,5 тис. грн.

Крім того, за ініціативи президента схвалено нову соціальну виплату Пакунок школяра, яка передбачає 5 тис. грн для придбання необхідного шкільного приладдя.

Це означає, що навіть в умовах воєнного стану Україна продовжує піклуватися про дітей, родини та своє майбутнє.

Інформацію про нові урядові ініціативи, терміни та процедуру надання грошової допомоги має оголосити Міністерство соціальної політики.

Джерело : Урядовий портал

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.