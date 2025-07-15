Планував теракт у багатоповерхівці Рівного: СБУ викрила агента РФ
Служба безпеки України затримала 27-річного львів’яна, який на замовлення РФ планував вчинити теракт у багатоквартирному будинку Рівного.
Спроба теракту в багатоповерхівці Рівного: що відомо
Згідно з матеріалами справи, затриманий на замовлення російських спецслужб встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі в центрі Рівного.
Після дистанційної активації він сподівався, що потужний вибух призведе до загибелі та поранень цивільного населення та поширення панічних настроїв у регіоні.
Як встановили слідчі, це був 27-річний львів’янин, якого РФ завербувала через Телеграм-канал.
Для виконання завдання чоловік приїхав до заздалегідь орендованої оселі у Рівному, яку планував підірвати.
Фігурант встановив на полиці вибухівку та камеру телефону, аби зафіксувати теракт.
Попри те, що після вибуху агент РФ збирався переховуватися на іншій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова, співробітники СБУ завчасно викрили плани ворога та затримали під час замінування.
Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у підготовці до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.