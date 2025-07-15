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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Планував теракт у багатоповерхівці Рівного: СБУ викрила агента РФ

Рівне теракт СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала 27-річного львів’яна, який на замовлення РФ планував вчинити теракт у багатоквартирному будинку Рівного.

Спроба теракту в багатоповерхівці Рівного: що відомо

Згідно з матеріалами справи, затриманий на замовлення російських спецслужб встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі в центрі Рівного.

Після дистанційної активації він сподівався, що потужний вибух призведе до загибелі та поранень цивільного населення та поширення панічних настроїв у регіоні.

Зараз дивляться

Як встановили слідчі, це був 27-річний львів’янин, якого РФ завербувала через Телеграм-канал.

Для виконання завдання чоловік приїхав до заздалегідь орендованої оселі у Рівному, яку планував підірвати.

Фігурант встановив на полиці вибухівку та камеру телефону, аби зафіксувати теракт.

Попри те, що після вибуху агент РФ збирався переховуватися на іншій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова, співробітники СБУ завчасно викрили плани ворога та затримали під час замінування.

Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258  (пособництво у підготовці до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ

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