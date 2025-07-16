5 речей, про які шкодують ті, хто не застрахував нерухомість вчасно

Коли з вашою квартирою чи будинком стається щось непередбачуване – шкодувати вже пізно. Урагани, затоплення, крадіжки або навіть воєнні дії можуть зруйнувати те, що ви будували роками – фізично і морально.

І на жаль, багато українців шукають страхування нерухомості в Україні вже після того, як біда сталася. А у такому випадку – компенсацію отримати зась.

Ми зібрали 5 найпоширеніших речей, про які шкодують ті, хто не застрахував житло вчасно. І порадимо, як убезпечити себе заздалегідь – швидко та без зайвої бюрократії.

Зараз дивляться

1. Я ніколи не думав застрахувати квартиру, тому що це не може трапитися саме зі мною.

Люди часто вважають, що стихійні лиха чи наслідки воєнних дій – це щось десь там, далеко і точно не трапиться з ними. Аж поки буря не зриває дах, блискавка не б’є в електрощиток, або уламки ракети не падають у двір. І тоді приходить думка:

– Чому я не здогадався застрахувати квартиру заздалегідь?

На порталі Visit Ukraine доступне експрес-страхування житла, яке покриває не тільки стихійні явища та побутові інциденти, а й воєнні ризики – включно з падінням дронів, вибухами мін і снарядів.

2. Я не знав, що компенсація за пошкоджене житло включає ремонт, меблі та техніку.

Багато хто вважає, що компенсація за пошкоджене житло покриває тільки стіни.

Насправді сучасні поліси, як-от ті, що доступні на Visit Ukraine, також передбачають відшкодування за пошкоджене внутрішнє оздоблення, меблі, побутову та комп’ютерну техніку.

А ще – ремонт інженерних комунікацій, відбудову прибудинкової території та зовнішнього оздоблення.

3. Я не оформив страховку — і тепер мушу платити сусідам.

Затоплення, пожежа чи вибух побутового газу можуть призвести до серйозних проблем – не тільки у вас, а й у сусідів.

І навіть якщо ви не були винні у цій ситуації, відшкодування шкоди – ваша відповідальність. Страхування житла із включеною цивільною відповідальністю покриває ці витрати, рятує від конфліктів і великих рахунків.

4. Я не знав, що можна оформити страховку на нерухомість онлайн за 10 хвилин.

Ще один міф – що для оформлення поліса потрібно мати документи на нерухомість, йти на огляд, подавати довідки.

Насправді на Visit Ukraine ви можете застрахувати нерухомість без огляду онлайн, до того ж і власну, і орендовану, всього лише з паспортом та ІПН. Без паперової тяганини, черг і складних процедур.

5. Я думав, це дорого. А виявилося — поліс на квартиру коштує набагато дешевше, ніж я очікував.

Вартість страхування насправді доступна. Наприклад, оформлюючи експрес-страхування на Visit Ukraine, ви самі обираєте суму покриття – від 125 000 до 2 000 000 грн – залежно від цінності майна.

Ціна на таку страховку – від €40 до €370 на рік для квартири, від €30 до €250 на рік – для будинку. Це набагато менше, ніж вартість ремонту з нуля або відшкодування шкоди третім особам.

Як застрахувати нерухомість онлайн: швидко, просто, надійно

На порталі Visit Ukraine ви можете оформити експрес-страхування житла онлайн всього за кілька хвилин, без зайвих питань, складних процедур і огляду нерухомості. Оберіть оптимальний пакет:

Експрес-страхування квартири – ідеальне рішення для власників або орендарів житла в багатоквартирних будинках. Покриває побутові інциденти, стихійні лиха, протиправні дії та воєнні ризики. Можна застрахувати навіть орендовану квартиру.

Експрес-страхування приватного будинку – включає не лише захист будівлі, а й прибудинкової території, терас, гаража, парканів, інженерних комунікацій, а також внутрішнього оздоблення, меблів і техніки. Доступне покриття воєнних ризиків.

Оформити страховку можна просто на сайті Visit Ukraine – обирайте тип житла, вкажіть суму покриття (до 2 000 000 грн) і подбайте про свій спокій уже сьогодні.

Не відкладайте на потім, бо завтра може бути вже занадто пізно.

Фото: Visit Ukraine

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