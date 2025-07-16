Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Cмерть 18-річної Марії Бугайової в Італії: в МЗС назвали ймовірну причину
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

У Києві станції метро Лісова та Чернігівська тимчасово зачинені: причина

Станції метро Лісова та Чернігівська тимчасово зачинені на вхід
Фото: Pixabay

Столичні станції метро Лісова та Чернігівська тимчасово закриті для входу пасажирів.

У Києві тимчасово зачинено дві станції метро

Причина – загоряння сухої трави неподалік наземної частини залізничного полотна.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зараз дивляться

– Червона лінія метро: поїзди курсують від станції Академмістечко до станції Дарниця. Станції Лісова та Чернігівська тимчасово зачинені на вхід, – йдеться у повідомленні КМДА.

Займання сталося біля огорожі колій, що й спричинило обмеження в русі.

На місці інциденту працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Роботу станцій планують відновити після усунення загрози.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану у Києві метро працює із 06:00 до 23:00.

Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях у будні дні становить 05:00-05:30 хвилин, у години пік інтервал між потягами – 3-4 хвилини. У вихідні дні інтервал між поїздами – 6-7 хвилин.

Читайте також
Схема метро Києва 2025: станції, пересадки та години роботи
Київське метро

Пов'язані теми:

КиївМетроПожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь