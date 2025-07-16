У Києві станції метро Лісова та Чернігівська тимчасово зачинені: причина

Столичні станції метро Лісова та Чернігівська тимчасово закриті для входу пасажирів.

У Києві тимчасово зачинено дві станції метро

Причина – загоряння сухої трави неподалік наземної частини залізничного полотна.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зараз дивляться

– Червона лінія метро: поїзди курсують від станції Академмістечко до станції Дарниця. Станції Лісова та Чернігівська тимчасово зачинені на вхід, – йдеться у повідомленні КМДА.

Займання сталося біля огорожі колій, що й спричинило обмеження в русі.

На місці інциденту працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Роботу станцій планують відновити після усунення загрози.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану у Києві метро працює із 06:00 до 23:00.

Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях у будні дні становить 05:00-05:30 хвилин, у години пік інтервал між потягами – 3-4 хвилини. У вихідні дні інтервал між поїздами – 6-7 хвилин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.