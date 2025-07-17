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Не давали спати та обливали водою: в Одесі викрили центр псевдореабілітації

центр псевдореабілітації в Одесі
Фото: Нацполіція

Поліцейські Одеської області викрили діяльність незаконного реабілітаційного центру, який працював під прикриттям громадської організації.

Зловмисники обіцяли родичам осіб з алко- або наркозалежністю лікування і отримували від них значні кошти.

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Як розповіли в Нацполіції, заклад працював без дозволів і без залучення медичного персоналу.

“Пацієнтів” підшукували на вулиці або за рекомендаціями. Надалі вони утримувалися в закритому приміщенні, без медичної допомоги та зв’язку із зовнішнім світом.

– Щоб змусити потерпілих до покори, фігуранти їх залякували, позбавляли сну, обливали водою, – йдеться в повідомленні.

Гроші, отримані від злочинної діяльності, розподілялися між усіма учасниками угруповання, а також використовувалися для забезпечення функціонування установи.

Під час спецоперації співробітники управління міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Одеській області звільнили десятьох утримуваних осіб, з яких четверо – неповнолітні. Деяких з них незаконно утримували більше пів року.

Поліцейські затримали п’ятьох фігурантів. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Джерело: Нацполіція

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