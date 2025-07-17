Зеленський назвав пріоритети нового уряду: зміцнення України й новий етап співпраці з США

Головними завданнями оновленого уряду будуть зміцнення України та відкриття нового етапу співпраці з США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, який взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради.

Завдання оновленого уряду: що сказав Зеленський

Президент зазначив, що після переобрання оновлений уряд України має провести аудит усіх домовленостей, угод і меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва, а також усіх програм стабільності, щоб виконати ці зобов’язання на сто відсотків в інтересах України.

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– Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами, які посилять позиції України й задля яких нам потрібні зміни в дипломатичній роботі з Америкою, – підкреслив Зеленський.

За його словами, держава повинна гарантувати українським воїнам впевненість у забезпеченні сил оборони. Для цього, пояснив президент, буде, зокрема, посилено внутрішній економічний потенціал України.

Зеленський наголосив, що йдеться про максимальну дерегуляцію, ліквідацію бюрократичних перешкод і непотрібних державі інститутів, функції яких дублюються, а також про максимально ефективне залучення потенціалу партнерів для економічного зростання в Україні. Окремо він підкреслив необхідність більш жорсткого підходу до покарання тих, хто посягає на українську державність чи розкрадає український потенціал.

Оновлення Кабінету міністрів і загалом системи влади, на переконання президента, забезпечить реалізацію цих завдань. Україна отримає більше власної сили, підсумував Зеленський.

Джерело : Офіс президента

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