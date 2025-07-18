Відновлення Київської фортеці завищили майже на 260 тис. грн: хто отримав підозру

Директору Українського державного науково-дослідного та проектного інституту УкрНДІпроектреставрація оголосили підозру через завищення робіт із реконструкції башти №4 Київської фортеці майже на 260 тис. грн.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у Києві.

Справа щодо реконструкції Київської фортеці: що відомо

За версією слідства, музей Київська фортеця уклав договір із науково-дослідним інститутом, працівники якого мали підготувати документацію для реставрації фортифікаційної споруди, а саме — Башти №4.

Зараз дивляться

Однак, як згодом встановили правоохоронці, значна частина передбачених робіт не була виконана, а вартість інших була штучно завищена. Зокрема, деякі дослідження не проводилися взагалі, а проєкт окремих конструктивних рішень залишився лише на папері.

Попри виявлені порушення, посадовець, відповідальний за контроль документації, не вжив жодних заходів щодо усунення недоліків і допустив переведення бюджетних коштів на рахунок виконавця.

Внаслідок держава зазнала збитків на суму близько 260 тис. грн.

Злочин викрили слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури.

Директору державного інституту УкрНДІпроектреставрація повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Якщо провину буде доведено, посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим обмеженням права обіймати певні посади терміном до трьох років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.