Хакери отримали доступ до засекречених схем, за якими РФ фінансує ТОТ

OSINT-спільнота Inform Napalm отримала доступ до листування між російською владою та низкою компаній, залучених до будівництва інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Схема фінансування Росією ТОТ: як це відбувається

Зазначається, що саме листування добули хакери з 256 Кіберштурмової бригади.

– З листування видно, що росіяни вдаються до тієї самої схеми фінансування окупованих територій, що й раніше – у Криму, – йдеться в повідомленні.

В Inform Napalm розповіли, що, оскільки російські компанії, побоюючись міжнародних санкцій, неохоче йдуть на ведення бізнесу на окупованих територіях, уряд РФ стимулює створення фірм-прокладок.

Зараз дивляться

Створення фірм-прокладок, зі свого боку, дає змогу основним компаніям залишатися в тіні в той час, як їх накачують грошима на “відновлення” через засекречені спецпроєкти.

У повідомленні йдеться про те, що в результаті злому було виявлено майже 200 фірм, залучених до такої діяльності, більша частина з яких раніше не була внесена до санкційних списків.

Джерело: Inform Napalm

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