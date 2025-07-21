Італія скасувала концерт путініста Гергієва після хвилі обурення

Міністерство культури Італії скасувало виступ російського диригента Валерія Гергієва, запланований на 27 липня у Королівському палаці Казерти в межах фестивалю класичної та симфонічної музики Un’Estate da RE.

Таке рішення ухвалили після хвилі критики з боку політиків, правозахисників та громадськості, пише The Violin Channel.

Концерт путініста, який мав стати його першим публічним виступом на Заході після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, погодили та профінансували в регіоні Кампанія.

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Він мав диригувати оркестром театру Верді із Салерно разом із солістами Маріїнського театру з Санкт-Петербурга.

Італія скасувала концерт путініста Гергієва

Міністр культури Італії Алессандро Джулі пояснив скасування участі Гергієва тим, що концерт може подати хибний сигнал.

– Мистецтво є вільним і не може бути цензурованим. Але пропаганда, навіть зроблена талановито – це вже інше. Саме тому концерт друга і радника Путіна Валерія Гергієва несе ризик передати неправильне послання, – заявив Джулі.

Раніше віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно також закликала скасувати виступ, посилаючись на етичний кодекс Реджіа ді Казерта.

Вона нагадала, що цей простір, занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, не може бути місцем для представників режиму, який руйнує інші культурні об’єкти, зокрема, собор Святої Софії в Києві та історичний центр Одеси.

Реакція організаторів концерту

Губернатор Кампанії Вінченцо Де Лука розкритикував скасування виступу, заявивши, що припинення культурного обміну “не сприяє миру, а лише підживлює річки ненависті”.

За його словами, запрошення Гергієва та ізраїльського диригента Даніеля Орена мало на меті зберегти “канали спілкування навіть із тими, хто мислить інакше”.

Де Лука навіть заявив, що не вимагає, щоби “діячі культури відповідали за політичні рішення своїх держав”.

Міжнародна ізоляція Гергієва

Валерій Гергієв, який очолює Маріїнський театр у Санкт-Петербурзі, з початком повномасштабної війни втратив підтримку культурних інституцій на Заході.

У 2022 році його звільнили з посади головного диригента Мюнхенського філармонічного оркестру. З ним також припинили співпрацю Роттердамська філармонія, Метрополітен-опера в Нью-Йорку, Карнегі-холл, Віденський філармонічний оркестр та інші культурні установи.

Наприкінці червня 2025 року ім’я Гергієва знову з’явилося у новому санкційному списку Канади, який оприлюднив прем’єр-міністр Марк Карні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.

Фото: Валерій Гергієв, Pexels

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