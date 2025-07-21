Сприяв агресії РФ: гендиректору Ростеху Чемєзову оголосили підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації Ростех Сергію Чемєзову та його спільнику – кремлівському олігарху Євгену Гінеру.

Підозра Чемєзову та Гінеру: що відомо

За даними слідства, у 2019 році підозрювані сприяли будівництву та введенню в експлуатацію Балаклавської та Таврійської теплових електростанцій. Їхньою метою було забезпечити енергопостачання для частин російської армії, задіяних у збройній агресії проти України.

Окрім того, фігуранти забезпечили включення підприємства АО КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна до переліку постачальників для держкорпорації Ростех.

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У межах цієї співпраці було налагоджено виробництво бойових патронів за участі російських фахівців, які передали технології та обладнання.

З 2022 року продукція постачається до бойових підрозділів РФ, що воюють проти України.

У 2023 році Сєргєй Чемєзов публічно прозвітував про діяльність Ростеху за 2022 рік в ефірі на YouTube-каналі уряду Росії.

Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи, у своєму виступі він підтримував збройну агресію проти України.

Обом підозрюваним інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій, спрямованих на зміну території державного кордону України, що призвели до загибелі людей, а також публічне виправдовування агресії РФ.

Згідно з Кримінальним кодексом України зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Джерело : ДБР

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