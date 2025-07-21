Всесвітня молитва за Україну 24 серпня: вірян просять помолитися за перемогу та мир

Офіс президента України закликав членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій долучитися до ініціативи проведення Всесвітньої молитви за Україну з нагоди Дня Незалежності – 24 серпня 2025 року.

– Ця ініціатива отримала підтримку президента України в межах заходів, що відбуватимуться у рамках Дня Незалежності та Національного молитовного сніданку України, – йдеться в повідомленні ОП.

Всесвітня молитва за Україну – деталі ініціативи

У межах ініціативи членів ВРЦіРО просять підготувати звернення до міжнародної спільноти та надіслати офіційні листи релігійним лідерам інших країн, що представляють усі конфесії. Їх просять провести молитву за Україну у своїх храмах 24 серпня — під час богослужінь у суботу або неділю, відповідно до традицій кожної церкви.

– Мета ініціативи — об’єднати церкви та релігійні громади в усьому світі для молитви за Україну: за перемогу світла над темрявою, припинення російської агресії та утвердження справедливого миру, – зазначили в Офісі президента.

Там наголосили, що спільна молитва мільйонів вірян у різних країнах стане потужним духовним актом солідарності з українським народом у його боротьбі за свободу, гідність і мир та сприятиме зупиненню війни.

Зараз дивляться

Торік у День Незалежності Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у спільній молитві за Україну. До урочистого заходу долучилися представники різних конфесій. Разом вони помолилися за українську державу та її воїнів, привітали українців із річницею незалежності й побажали перемоги над ворогом.

Джерело : Укрінформ

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