Учасники бойових дій мають право на отримання пільг, які також поширюються на членів їхніх сімей. Факти ICTV підготували перелік пільг для членів сім’ї УБД — докладніше читайте в матеріалі.

Чи має дружина УБД право на пільги

Члени сімей чинних військовослужбовців мають право на отримання певних пільг. Відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України, це особи, які проживають разом, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки.

До членів сім’ї учасника бойових дій належать:

непрацездатні батьки;

дружина (чоловік);

спільні неповнолітні діти (до 18 років);

повнолітні діти, що визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з УБД.

Які пільги має дружина УБД — перелік

Для членів родини УБД передбачені комунальні пільги, а також пільги на оздоровлення дітей.

Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту визначає перелік пільг для сімей військовослужбовців, які мають статус УБД.

Для дружин військовослужбовців передбачені такі знижки на комунальні послуги:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%. Для сімей з непрацездатними особами знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі (42 кв. м на особу та 21 кв. м на сім’ю);

75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення. Знижка розраховується на 21 кв. м опалювальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Щоб отримати пільги членам родин військовослужбовців необхідно подати заяву, а також у довідці вказати відомості про склад сім’ї — непрацездатних батьків, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю тощо.

Діти учасників бойових дій також мають низку соціальних пільг, встановлених державою:

оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій;

дітям УБД передбачені першочергові місця у дитячих оздоровчих таборах;

право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках;

дітям УБД надаються першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах за місцем проживання;

діти-студенти УБД мають право на соціальну стипендію за умови відсутності заборгованості.

